FirenzePost : Piombino: reddito di cittadinanza, tre denunce per illecita percezione - LivornoPress : Piombino, reddito di cittadinanza non dovuto, nei guai 3 persone Vincite alla lotteria, scooter non dichiarato e fa… - RoccoPetraglia1 : RT @qn_lanazione: Reddito di cittadinanza senza averne diritto, scattano le denunce #Piombino #Livorno - qn_lanazione : Reddito di cittadinanza senza averne diritto, scattano le denunce #Piombino #Livorno -

Ultime Notizie dalla rete : Piombino reddito

Livorno Press

" L'allungamento " spiega Beccastrini - è fondamentale non solo per darein questo ... All'interno del capitolo più complesso di Jindale dell'acciaio in Toscana " spiega il segretario ...- Sono state confermate, per tutto il 2021, le misure straordinarie di sostegno ai ... condel nucleo familiare fiscale fino a 27mila euro (codice esenzione E90 ); lavoratori collocati ...Sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di indebita percezione del Reddito di cittadinanza ...Piombino 16 Febbraio 2021 Piombino, reddito di cittadinanza non dovuto, nei guai 3 persone Vincite alla lotteria, scooter non dichiarato e falsa residenza in Italia. Queste le cau ...