Pinotti: “Alle donne del Pd i posti da sottosegretario? Antistorico dare loro posizioni minori quando sono protagoniste nel mondo” (Di martedì 16 febbraio 2021) “In un momento in cui in tutto il mondo le donne diventano protagoniste a tutto tondo della politica, pensare che in Italia Alle donne si debbano sempre dare posizioni di miglior rilievo mi pare Antistorico. E questa è una domanda che dovremmo farci tutti, non soltanto le donne”. Queste le parole di Roberta Pinotti, del Partito democratico, fuori da Palazzo Madama, sulla polemica che nei giorni scorsi ha investito il partito a causa della nomina di tre ministri uomini (Orlando, Franceschini e Guerini). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) “In un momento in cui in tutto illediventanoa tutto tondo della politica, pensare che in Italiasi debbano sempredi miglior rilievo mi pare. E questa è una domanda che dovremmo farci tutti, non soltanto le”. Queste le parole di Roberta, del Partito democratico, fuori da Palazzo Madama, sulla polemica che nei giorni scorsi ha investito il partito a causa della nomina di tre ministri uomini (Orlando, Franceschini e Guerini). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SaraMuggittu : @__Outsider___ @libe_anna @annamariabusia Ni. Ultimamente non so se hai visto la Pinotti...sommessa davanti alle de… - alfonsodiana89 : @monicanardi @Sofiajeanne Esatto..Ce la possono fare la prossima volta una Pinotti, una Serracchiani o una De Miche… - kittesencul : @fargi34 @ostruzionista @info_zampa @RichbonesE Se quelli trombati alle elezioni non li facessero rientrare dalla f… - giutre1942 : Roberta Pinotti, chiedi il congresso, candidati a regretario PD, per ridare centralita' alle donne Dem e far rivivere il PD. - marinabrunelli1 : @AntonelloAnto67 @RobertaM_1965 @AntonelloSanti1 @assurdistan c'era anche chi fece fischiare Pinotti e Martina mandando velina alle tv -