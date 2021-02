Piazza Sempione, continua la protesta contro il progetto del Municipio: ‘Giù le mani dalla statua’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) protesta in corso a Piazza Sempione contro il progetto del III Municipio di Roma. Nella serata di oggi, 16 febbraio, alcune persone hanno affisso uno striscione sulla statua della Madonna in segno di protestare contro il rifacimento della Piazza voluto da Giovanni Caudo, minisindaco del Municipio. “Giù le mani dalla statua” recita il cartellone. Nel quartiere Montesacro sono ormai giorni che la polemica è in atto: il progetto di pedonalizzazione della Piazza presentato dalla giunta guidata da Giovanni Caudo non piace alla maggior parte dei cittadini e soprattutto non piace al parroco – visto che nella Piazza si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021)in corso aildel IIIdi Roma. Nella serata di oggi, 16 febbraio, alcune persone hanno affisso uno striscione sulla statua della Madonna in segno direil rifacimento dellavoluto da Giovanni Caudo, minisindaco del. “Giù lestatua” recita il cartellone. Nel quartiere Montesacro sono ormai giorni che la polemica è in atto: ildi pedonalizzazione dellapresentatogiunta guidata da Giovanni Caudo non piace alla maggior parte dei cittadini e soprattutto non piace al parroco – visto che nellasi ...

