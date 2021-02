“Pfizer liberi la licenza e consenta a tutti di produrre il vaccino anti-Covid”: parla Gino Strada (Di martedì 16 febbraio 2021) Ogni cittadino canadese ha a disposizione in media 5 dosi di vaccino contro il Covid. Su 10 cittadini kenyoti, invece, solo uno potrà vaccinarsi. Queste sono le crude proporzioni della pandemia, che evidenziano sempre di più il gap tra ricchi e poveri, sia sul piano individuale che fra gli Stati. Ad intervenire sulla disuguaglianza dovuta alla distribuzione dei vaccini è, ancora una volta, Gino Strada. “Se, con molte incertezze – ha detto il medico di Emergency – i nostri piani vaccinali si propongono di raggiungere un’immunità significativa entro il 2021, i Paesi poveri arriveranno allo stesso traguardo non prima del 2023. La straordinaria mobilitazione della comunità scientifica internazionale ha portato alla messa a punto di alcuni vaccini contro il Sars-CoV-2 in tempi incredibilmente brevi. Sono il frutto di un ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) Ogni cittadino canadese ha a disposizione in media 5 dosi dicontro il. Su 10 cittadini kenyoti, invece, solo uno potrà vaccinarsi. Queste sono le crude proporzioni della pandemia, che evidenziano sempre di più il gap tra ricchi e poveri, sia sul piano individuale che fra gli Stati. Ad intervenire sulla disuguaglianza dovuta alla distribuzione dei vaccini è, ancora una volta,. “Se, con molte incertezze – ha detto il medico di Emergency – i nostri piani vaccinali si propongono di raggiungere un’immunità significativa entro il 2021, i Paesi poveri arriveranno allo stesso traguardo non prima del 2023. La straordinaria mobilitazione della comunità scientifica internazionale ha portato alla messa a punto di alcuni vaccini contro il Sars-CoV-2 in tempi incredibilmente brevi. Sono il frutto di un ...

