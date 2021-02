Perché Valheim è il videogioco del momento (Di martedì 16 febbraio 2021) (Foto: Valheim)Il nuovo fenomeno del momento su Steam risponde al nome di Valheim, un gioco di sopravvivenza e esplorazione ispirato alla mitologia norrena e vichinga e basato su un gigantesco open world dove la rigogliosa natura è tutt’altro che benigna. In appena due settimane del lancio sta viaggiando spedito verso i quasi 3 milioni di download, raggiungendo numeri impressionanti che non hanno niente a che invidiare a colleghi più blasonati. Sviluppato da Iron Gate Ab e prodotto da Coffee Stain Publishing, Valheim è peraltro ancora in fase di accesso anticipato che significa che può essere provato quando ancora è in corso la fase di sviluppo. Il titolo si ispira al decimo mondo della mitologia norrena e pone come missione quella di raggiungere l’accesso al Valhalla attraverso un lungo cammino denso di insidie tra ... Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) (Foto:)Il nuovo fenomeno delsu Steam risponde al nome di, un gioco di sopravvivenza e esplorazione ispirato alla mitologia norrena e vichinga e basato su un gigantesco open world dove la rigogliosa natura è tutt’altro che benigna. In appena due settimane del lancio sta viaggiando spedito verso i quasi 3 milioni di download, raggiungendo numeri impressionanti che non hanno niente a che invidiare a colleghi più blasonati. Sviluppato da Iron Gate Ab e prodotto da Coffee Stain Publishing,è peraltro ancora in fase di accesso anticipato che significa che può essere provato quando ancora è in corso la fase di sviluppo. Il titolo si ispira al decimo mondo della mitologia norrena e pone come missione quella di raggiungere l’accesso al Valhalla attraverso un lungo cammino denso di insidie tra ...

