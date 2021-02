Perchè l’ultimo giorno di Carnevale si chiama “martedì grasso”? Tutte le curiosità

Leggi su urbanpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilè la festa che conclude la settimana dei sette giorni grassi di, durante la quale hanno luogo molte celebri sfilate in maschera. Famose sono le feste deldi Venezia, di Viareggio, di Invrea e di tante altre città italiane. Anche all’estero durante questa settimana ci si maschera e ci si lascia andare alle danze, come per esempio in Brasile. Quest’anno purtroppo a causa della pandemia le varie cerimonie sono stata sospese. Ilprecede il mercoledì delle ceneri che segna invece l’inizio della Quaresima, che poi porterà alla Pasqua che nel 2021 cade domenica 4 aprile. Leggi anche –> Il Santo del15 febbraio: San Faustino e San Giovita...