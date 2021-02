“Perché Dayane mi fa questo?”. Rosalinda Cannavò, sconforto e rabbia. Con la brasiliana succede di tutto (Di martedì 16 febbraio 2021) Come succede il giorno dopo ogni diretta, al ‘Grande Fratello Vip’ ci sono strascichi. Nel 40° appuntamento con Alfonso Signorini c’è stato l’atteso confronto tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Inoltre, è stato decretato il nuovo finalista del programma che è proprio l’influencer di 25 anni. Ma è avvenuta anche una discussione molto forte tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, con la prima che ha deciso di nominare Giulia Salemi. Una scelta che ha fatto discutere. La modella brasiliana è rimasta molto infastidita e ha avuto un durissimo confronto con l’attrice siciliana. Dayane ritiene che ormai sia in atto una vera e propria strategia da parte della coinquilina. Tra l’altro la Mello era sembrata anche un po’ perplessa sulla relazione sentimentale che sta nascendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Comeil giorno dopo ogni diretta, al ‘Grande Fratello Vip’ ci sono strascichi. Nel 40° appuntamento con Alfonso Signorini c’è stato l’atteso confronto tra Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Inoltre, è stato decretato il nuovo finalista del programma che è proprio l’influencer di 25 anni. Ma è avvenuta anche una discussione molto forte traMello, con la prima che ha deciso di nominare Giulia Salemi. Una scelta che ha fatto discutere. La modellaè rimasta molto infastidita e ha avuto un durissimo confronto con l’attrice siciliana.ritiene che ormai sia in atto una vera e propria strategia da parte della coinquilina. Tra l’altro la Mello era sembrata anche un po’ perplessa sulla relazione sentimentale che sta nascendo ...

