PER SEMPRE LA MIA RAGAZZA, trama e cast del film di stasera su Rai 1 (Di martedì 16 febbraio 2021) L'amore può cambiarti! La vita ti può sfidare! Le tue scelte ti definiranno! Queste sono le premesse di Per SEMPRE la mia RAGAZZA (Forever My Girl), un drama sentimentale tratto dall'omonimo romanzo di Heidi McLaughlin che – attraverso un vincente mash-up di generi – narra di una storia d'amore e di perdono ma soprattutto di seconde possibilità. Il film che Rai 1 trasmetterà stasera (martedì 16 febbraio) in prima serata vede protagonisti due attori molto amati: Alex Roe (Il biologo Ben della serie Siren) e Jessica Rothe (Alexis in La La Land). In seguito alla morte del suo migliore amico, Liam Page fa ritorno in Louisiana, dove otto anni prima aveva abbandonato all'altare la fidanzata del liceo Josephine per inseguire il suo sogno di celebrità. Nonostante oggi sia diventato un famoso cantautore di musica country, Liam ...

