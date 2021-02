Per sempre la mia ragazza | trama | cast e anticipazioni film stasera Rai 1

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 16 febbraio 2021) Amatiromantici? Allora il commovente Perla miapotrebbe fare al caso vostro! La pellicola della 2018, in onda16 febbraio 2021 dalle 21.25 su Rai 1, è stata diretta e scritta da Bethany Ashton Wolf, regista, attrice e sceneggiatrice statunitense nota al grande pubblico per aver recitato in Wait, Don’s plum, Grapevine, Pacific Blue e Burgundy room. L’emozionante lungometraggio, prodotto da LD Entertainment e basato sul romanzo di Heidi McLaughlin, ha potuto contare sulla fotografia di Duane Manwiller, il montaggio di Priscilla Need-Friendly mentre le musiche sono state affidate a Brett Boyett. Ma non indugiamo oltre, scopriamo insieme quale commovente storia racconta Perla mia! Perla mia ...