Pensioni | tutte le verità su assegni e falsi miti da sfatare Ecco chi incassa meno di mille euro

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’analisi, degli «importi reali smentiscono che oltre metàsia sotto». È quanto emerge dall’VIII Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano, presentato nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati e riportato dall’Adnkronos. La pubblicazione, curata dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali su base dati del Casellario Centrale dei pensionati Inps, dimostra come in realtà la convinzione che oltre la metà dei pensionati percepiscadisia un «falso mito da, scorretto sia dal punto di vista sostanziale dell’analisi sia sotto il profilo di una corretta comunicazione dei temi previdenziali, in particolare nei confronti delle giovani generazioni». Nel dettaglio, Itinerari Previdenziali illustra ...

Per la riforma delle pensioni - che dovrà essere "seria e duratura" - si potranno utilizzare le risorse risparmiate con Quota 100. Lo chiedono i sindacati, ma sarà il nuovo Ministro del Lavoro a decid ...Quattordicesima, a chi spetta? I pensionati Inps che hanno un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo, una volta compiuti i 64 anni di età, possono aver diritto a una somma aggiuntiva su ...