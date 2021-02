Pensioni, nel 2019 spesa sotto controllo ma insostenibile costo assistenza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Una spesa previdenziale in crescita ma sotto controllo. Raggiunge, invece, livelli insostenibili il costo delle attività assistenziali a carico della fiscalità generale che sale a 114,27 miliardi di euro. Dal 2008 l’incremento strutturale è stato di oltre 41 miliardi, con un tasso di crescita annuo oltre il 4% e di tre volte superiore all’incremento della spesa per Pensioni. Questo lo scenario fotografato dall’ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali che auspica un’adeguata separazione tra previdenza e assistenza. Dal report emerge un aumento degli occupati (23.376.000 a fine 2019) e, benché si interrompa il trend in diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che crescono fino a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Unaprevidenziale in crescita ma. Raggiunge, invece, livelli insostenibili ildelle attività assistenziali a carico della fiscalità generale che sale a 114,27 miliardi di euro. Dal 2008 l’incremento strutturale è stato di oltre 41 miliardi, con un tasso di crescita annuo oltre il 4% e di tre volte superiore all’incremento dellaper. Questo lo scenario fotografato dall’ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano di Itinerari Previdenziali che auspica un’adeguata separazione tra previdenza e. Dal report emerge un aumento degli occupati (23.376.000 a fine) e, benché si interrompa il trend in diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che crescono fino a ...

