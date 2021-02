Pensioni marzo, aprile e maggio 2021: pagamento anticipato. Le date (Di martedì 16 febbraio 2021) Confermato il pagamento anticipato delle Pensioni anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Questo il succo dell’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Era quasi scontato accadesse anche per i prossimi mesi. Ma l’attesa ordinanza è arrivata e segna la strada lungo cui correrà poi il calendario che l’Inps pubblicherà nei prossimi giorni. Stiamo parlando dell’ordinanza n°740 del 12 febbraio 2021: “Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, che specifica all’articolo 1 come: “Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 febbraio 2021) Confermato ildelleanche per i mesi di. Questo il succo dell’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Era quasi scontato accadesse anche per i prossimi mesi. Ma l’attesa ordinanza è arrivata e segna la strada lungo cui correrà poi il calendario che l’Inps pubblicherà nei prossimi giorni. Stiamo parlando dell’ordinanza n°740 del 12 febbraio: “Anticipazione del termine didelle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale”, che specifica all’articolo 1 come: “Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle ...

NicolaOliv20 : - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni marzo 2021 in anticipo anche per il mese di marzo 2021, l’INPS… https://t.c… - zazoomblog : Pensioni anticipate 2021 e Quota 41 per lavoratori precoci: attenzione alla scadenza del 1° marzo - #Pensioni… - PUffugo : RT @DPCgov: #15febbraio #Coronavirus??Evitare gli assembramenti e ridurre il rischio di contagi ?? ?? Firmata l’ordinanza di #protezionecivi… -