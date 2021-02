Pelosi annuncia commissione inchiesta per assalto al Campidoglio

(Di martedì 16 febbraio 2021) La speaker della Camera Nancyche il Congresso statunitense istituirà unaesterna e indipendente per indagare sull’attacco del 6 gennaio aldi Washington per opera dei sostenitori dell’ex presidente Donald Trump. In una lettera ai parlamentari e diffusa alla stampa,ha affermato che lasi ispirerà all’sull’11 settembre

New York, 16 feb 06:55 - La presidente democratica della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy, ha annunciato ieri, 15 febbraio, l'istituzione di una "commissione...Laha poi fatto riferimento al compito da lei assegnato al tenente generale dell'esercito in pensione Russel Honoré, considerato un eroe nazionale per il modo in cui gestì la fase di emergenza ...La speaker della Camera Nancy Pelosi annuncia che il Congresso istituirà una commissione di inchesta stile 9/11 per l'attacco al Campidoglio.La presidente democratica della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha annunciato ieri, 15 febbraio, l'istituzione di una ...