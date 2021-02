Paura a Modena, romeno aggredisce i passanti, prende a calci i poliziotti e rompe le vetrine (Di martedì 16 febbraio 2021) La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino rumeno di 40 anni. Deve rispondere all’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale. La Squadra Volante è intervenuta in piena serata dopo una segnalazione. Un uomo, molesto ed aggressivo, stava infastidendo i passanti . Poco prima aveva colpito con dei pugni la vetrina di un locale. Modena, calci agli agenti di polizia L’uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche. Quando gli uomini in divisa gli hanno chiesto di farsi identificare, lui si è innervosito. Ha iniziato a sferzare calci all’indirizzo degli operatori, che solo grazie alla prontezza di riflessi sono riusciti a schivare e parare i colpi. Necessario lo spray urticante I poliziotti hanno dovuto far ricorso allo spray urticante, Con ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 febbraio 2021) La Polizia di Stato diha arrestato un cittadino rumeno di 40 anni. Deve rispondere all’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale. La Squadra Volante è intervenuta in piena serata dopo una segnalazione. Un uomo, molesto ed aggressivo, stava infastidendo i. Poco prima aveva colpito con dei pugni la vetrina di un locale.agli agenti di polizia L’uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche. Quando gli uomini in divisa gli hanno chiesto di farsi identificare, lui si è innervosito. Ha iniziato a sferzareall’indirizzo degli operatori, che solo grazie alla prontezza di riflessi sono riusciti a schivare e parare i colpi. Necessario lo spray urticante Ihanno dovuto far ricorso allo spray urticante, Con ...

