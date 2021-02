(Di martedì 16 febbraio 2021) . Prende il posto di Bob Swan, e ritorna a casa, dove mancava dal 2009 Si tratta dell’ottavo CEO di casa, a cedere il comando del team blu è Bob Swan, e prende invece il timone Pat. Il precedente CEO aveva ottenuto la carica nel gennaio del 2019, precisamente giorno 31. Patnon èin casa, ha difatti iniziato a lavorare pernel 1979 come tecnico del controllo qualità, mentre conseguiva la laurea in Ingegneria Elettrica alla Santa Clara University, nel 1983, ed un Master alla Stanford University, nel 1985. Se vi ricordate il famoso processore 80486, sappiate che nel team dei collaboratori vi era anche. Quei processori furono prodotti tra il 1989 e il 2007, e proprio in quegli annivenne ...

, ufficialmente nuovo CEO di Intel dal 15 febbraio 2021, avrà il compito di guidare l'azienda in un mercato sempre più ...ha assunto ufficialmente la carica di CEO (amministratore delegato) di Intel . La notizia era stata comunicata da Intel il 13 gennaio . A lui abbiamo dedicato un articolo in cui potete ...In questo periodo in cui non abbondano certo le offerte sui PC portatili, ecco due proposte veramente interessanti e con un prezzo decisamente conveniente. Sono entrambi modelli HP con schermo da 15,6 ...Pat Gelsinger è ufficialmente il nuovo CEO di Intel. Prende il posto di Bob Swan, e ritorna a casa, dove mancava dal 2009.