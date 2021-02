"Parto dalla musica per sentire l'anima di chi sto intervistando" - (Di martedì 16 febbraio 2021) Laura Rio Nel nuovo programma su Rai 2 il giornalista fa rivivere la formula dell'intervista vecchio stile e a tutto campo La battuta perfetta su di lui l'ha fatta Linus: «S'è inghiottito un pensionato». Pierluigi Diaco è uno di quei personaggi che odi o ami. Chi lo adora per la sua televisione fatta di emozioni, tempi lenti, cuoricini, chi non lo sopporta proprio perché fa quella televisione. In ogni caso, in tv ci sta da decenni. E anche la sua ultima creatura Ti sento, al martedì notte su Raidue, si è conquistata un posticino nell'attenzione degli spettatori. La formula è quella classica: l'intervista al personaggio famoso. La confezione è diversa: le domande Partono da un brano musicale, un'immagine, un ricordo; le risposte anche scritte o disegnate. Insomma, un'evoluzione di quel Io e te andato in onda su Raiuno (nel primo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Laura Rio Nel nuovo programma su Rai 2 il giornalista fa rivivere la formula dell'intervista vecchio stile e a tutto campo La battuta perfetta su di lui l'ha fatta Linus: «S'è inghiottito un pensionato». Pierluigi Diaco è uno di quei personaggi che odi o ami. Chi lo adora per la sua televisione fatta di emozioni, tempi lenti, cuoricini, chi non lo sopporta proprio perché fa quella televisione. In ogni caso, in tv ci sta da decenni. E anche la sua ultima creatura Ti sento, al martedì notte su Raidue, si è conquistata un posticino nell'attenzione degli spettatori. La formula è quella classica: l'intervista al personaggio famoso. La confezione è diversa: le domandeno da un branole, un'immagine, un ricordo; le risposte anche scritte o disegnate. Insomma, un'evoluzione di quel Io e te andato in onda su Raiuno (nel primo ...

