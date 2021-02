Palermo, Lucca si racconta: “Ibrahimovic il mio idolo. Otto gol? Non voglio fermarmi qui” (Di martedì 16 febbraio 2021) Lorenzo Lucca si racconta.Il giovane attaccante del Palermo nella sua prima stagione da professionista ha realizzato ben Otto reti diventando una pedina fondamentale per il tecnico Roberto Boscaglia. Il centravanti di Moncalieri classe '00, nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Ho iniziato da piccolo al GBS MILAN. Dopo un anno e mezzo sono andato al Torino dove ho fatto tutte le giovanili. Il mio idolo è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, ammiro molto la sua cattiveria nell’affrontare le partite e anche il suo modo di vivere fuori dal campo. Nonostante la carta d'identità riesce a fare ancora la differenza in Serie A. Il mio sogno nel cassetto è giocare con la maglia della Nazionale azzurra. Stadio vuoto? I nostri tifosi ci mancano ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Lorenzosi.Il giovane attaccante delnella sua prima stagione da professionista ha realizzato benreti diventando una pedina fondamentale per il tecnico Roberto Boscaglia. Il centravanti di Moncalieri classe '00, nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Ho iniziato da piccolo al GBS MILAN. Dopo un anno e mezzo sono andato al Torino dove ho fatto tutte le giovanili. Il mioè senza dubbio Zlatan, ammiro molto la sua cattiveria nell’affrontare le partite e anche il suo modo di vivere fuori dal campo. Nonostante la carta d'identità riesce a fare ancora la differenza in Serie A. Il mio sogno nel cassetto è giocare con la maglia della Nazionale azzurra. Stadio vuoto? I nostri tifosi ci mancano ...

