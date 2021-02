Pagelle Lipsia-Liverpool 0-2 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

(Di martedì 16 febbraio 2021) Gli highlights e le azioni salienti di0-2, match dell’andata degli ottavi di finale di. Ritmi bassi e poche occasioni nel corso di un primo tempo che ha comunque visto la squadra dei reds controllare gioco e ritmi. Nella ripresa cambia tutto. O meglio, cambia l’attenzione delche combina due svarioni entrambi sfruttati dal. Prima con Salah che si avventa su un retropassaggio errato di Sabitzer e firma l’1-0. Poco dopo è il turno di Mane, quasi in fotocopia per il raddoppio che mette in discesa la strada verso la qualificazione. Nell’ultima mezz’ora di gioco, ilprova quantomeno a reagire con i suoi uomini di maggior talento e capacità di improvvisare. Servirebbe una ...

