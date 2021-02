Pagani | boom di contagi | il sindaco ferma la presenza nelle scuole

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Da domani e fino al 2 marzo, ildi, Lello De Prisco ha deciso di sospendere la didattica inper tutte ledi ordine e grado. Come è avvenuto già per il Comune di Scafati ed Angri, è stato il Dipartimento di prevenzione dell’Asl a chiedere aldi sospendere le attività didattiche alla luce del dato relativo ai nuoviche riguardano la quasi totalità degli istituti compresi sul territorio comunale di, riguarda tutte le fasce d’età ed è sicuramente in crescita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.