Osvaldo Napoli lascia Forza Italia | in Sala Rossa il gruppo “Cambiamo”

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l’uscita dal nazionale anche a Torinofa un passo indietro e abbandonaper aderire alla nuova formazione politica di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Lo annuncia con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari precisando l’intenzione di costituire il nuovoconsiliare “”. Resta tra le file diinFederica Scanderebech che a inizio anno aveva ufficializzato il passaggio al partito di Berlusconi. Mentre Raffaele Petrarulo, anche lui diventato da poco azzurro, in Consiglio comunale rappresenta il‘Sicurezza e legalità verso...

Dopo aver lasciato il gruppo di Forza Italia alla Camera, Osvaldo Napoli ufficializza l'uscita dagli azzurri anche a Torino. Con una lettera inviata al presidente del Consiglio comunale, Francesco Sicari, ha formalizzato oggi la sua uscita da Forza Italia. Ma il caos è scoppiato lo stesso: tre deputati, Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino e Guido Della Frera hanno lasciato il gruppo alla Camera per il Misto. Se ne vanno con Giovanni Toti in 'Cambiamo!'.