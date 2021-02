Ospedale Betania di Ponticelli: prematuri in mascherina per il Carnevale in Tin (Di martedì 16 febbraio 2021) Ospedale Betania di Ponticelli: con l’iniziativa del Carnevale in TIN i neonati prematuri si presenteranno ai loro genitori con dei lenzuolini che riproducono i supereroi per i maschietti e le principesse per le bambine. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia, sarà rispettata la tradizione del Carnevale in TIN all’Ospedale Evangelico Leggi su 2anews (Di martedì 16 febbraio 2021)di: con l’iniziativa delin TIN i neonatisi presenteranno ai loro genitori con dei lenzuolini che riproducono i supereroi per i maschietti e le principesse per le bambine. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia, sarà rispettata la tradizione delin TIN all’Evangelico

