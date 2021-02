Orochi | il maestro Kazuo Umezz torna con un nuovo capolavoro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo lo straordinario e commovente IO SONO SHINGO–vincitore del Premio Comicon 2020 per la migliore edizione di un Classico – e l’inquietante BAPTISM, ilad appassionare i lettori italiani con unappartenente al suo spettacolare repertorio:. La serie sarà composta da quattro volumi che raccolgono una sequenza di storie indipendenti le une dalle altre, ma accomunate dalla presenza di, la compassionevole ma inquietante protagonista che si fa allo stesso tempo voce narrante e guida per il lettore. Le cupe e inquietanti atmosfere ricorrenti nelle opere del, unite alla componente sovrannaturale e alle tematiche legate alla natura umana – come la ...

