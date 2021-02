Opposizione al governo all’interno della maggioranza: la strategia di Salvini per condizionare il premier (Di martedì 16 febbraio 2021) governo Draghi: la strategia di Salvini per condizionare il premier In carica da appena due giorni e ancora in attesa di ottenere la fiducia, il governo Draghi deve già fare i conti con il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha messo in atto la sua strategia per condizionare il premier e al tempo stesso non lasciare spazio a Giorgia Meloni, rimasta da sola a fare Opposizione. Salvini, a dire il vero, ha iniziato a picconare il nuovo esecutivo ancora prima del giuramento. Dopo che Draghi ha presentato la lista dei ministri, nella serata di venerdì 12 febbraio, il leader della Lega è infatti intervenuto allo Speciale Tg La7 augurandosi che il ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021)Draghi: ladiperilIn carica da appena due giorni e ancora in attesa di ottenere la fiducia, ilDraghi deve già fare i conti con il leaderLega, Matteo, il quale ha messo in atto la suaperile al tempo stesso non lasciare spazio a Giorgia Meloni, rimasta da sola a fare, a dire il vero, ha iniziato a picconare il nuovo esecutivo ancora prima del giuramento. Dopo che Draghi ha presentato la lista dei ministri, nella serata di venerdì 12 febbraio, il leaderLega è infatti intervenuto allo Speciale Tg La7 augurandosi che il ...

