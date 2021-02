Opera Education On demand | trasforma l’aula in un teatro e vivi l’opera lirica da protagonista!

(Di martedì 16 febbraio 2021)Onnasce dal desiderio di affiancare docenti e studenti anche a distanza, con proposte di didattica musicale e attività interattive legate al mondo dell’e del: pacchetti con strumenti per prepararvi allo spettacolo partecipativo con tutta la classe e far scoprire l’ai giovani studenti in modo coinvolgente!On L'articolo .

In questo quadro si evidenzia inoltre una progressiva crescita dei "Neet - Not in, ... A Bergamo, una rielaborazione dei dati Istat addell'Istituto Ires - Morosini (associazione no ...... scrive ne La notte sarà calma ), ma anche per il precoce e profondo animalismo: una propensione, quest'ultima, che attraversa l'intera sua, soprattutto nella forma del tema dell' amicizia con ...Anche in Francia i teatri sono chiusi al pubblico, ma si può andare in scena, e dalla scena è possibile raggiungere spettatori di ogni età tramite riprese e nuovi format video, destinati a piattaforme ...Il Fondo Nazionale Innovazione finanzia l’azienda digitale lucana che supporta docenti e studenti italiani nelle attività extra-curricolari (PCTO - ex Alternanza Scuola Lavoro e orientamento) ...