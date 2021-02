Oggi è un altro giorno | Rosanna Fratello | l’amore per il marito Pino e la figlia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Come ogni pomeriggio, si rinnova l’appuntamento attesissimo conè un, la trasmissione di Rai1 condotta da Serena Bortone. Ospite di questa splendida puntata è stata, icona della musica italiana sin dagli anni ’70: nel corso di una lunga intervista, si è confessata sulla sua sfera privata e sui grandi amori che hanno costellato la sua vita. Nata a San Severo e trasferitasi in Lombardia quando era ancora una bambina,ha avuto una carriera sfolgorante iniziata da giovanissima. Ha partecipato per ben 7 volte al Festival di Sanremo, vanta nel suo curriculum una lunga scia di incredibili successi ed è stata per lungo tempo una delle star del panorama musicale italiano. Indimenticabile il trio formato da lei, Bobby Solo e ...

TeresaBellanova : Si celebra oggi la #GiornatadelRicordo in memoria delle vittime delle #foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Una fer… - pietroraffa : Da oggi il passaggio da 'uno vale uno' a 'uno vale l'altro' è definitivamente compiuto #Rousseau - SeaWatchItaly : ?? Il nostro aereo #Seabird ha documentato oggi l'intercettazione di un gommone con circa 110 persone da parte della… - samstan1996 : Che emozione unica...oggi dopo mesi e mesi rivedremo la prima live di Giulio Musca?? e va bè si anche quella dell’al… - afinrojuorn : Ho seguito l'intervista di Maria Grazia Calandrone ad Oggi è un altro giorno, ho pianto tantissimo, oggi scendo e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

Corriere dell'Umbria

...non è se non la punta dei un iceberg che, in caso di collisione può fare molto male. La ...l'incubo torna a mostrarci quel fantasma senza che nessuno tra gli 'esorcisti' incaricati trovi le ...... è tutto vero, la FOTO che conferma i rumors Daydreamer anticipazioni della puntata di... televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tantoIn tempo di pandemia, anche le scappatelle sono tornate all’antico. E così, complice il coprifuoco e la chiusura di locali ed alberghi, si rivivono scene, ormai consegnate ai ...Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sono in totale 219 (ieri erano 223), di cui 30 (ieri erano 32) in Terapia intensiva. All’ospedale di Liv ...