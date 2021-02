Oggi è un altro giorno, Cannoletta presenta i biberon di 2500 anni fa (Di martedì 16 febbraio 2021) Come ogni giorno pari della settimana il super campione de “L’Eredità”, Massimo Cannoletta, diventa uno degli “affetti stabili” di Serena Bortone all’interno della striscia quotidiana di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”. Ecco quali sorprese sono in arrivo per la puntata del 16 febbraio. Oggi martedì 16 febbraio Massimo Cannoletta, il super campione del quiz di Flavio Insinna, “L’Eredità”, torna sul piccolo schermo. E lo fa all’interno di quella che ormai è diventata la sua seconda casa, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Oggi torna ”Massimo 5 minuti” Cosa ci racconterà Massimo Cannoletta? ... Leggi su ck12 (Di martedì 16 febbraio 2021) Come ognipari della settimana il super campione de “L’Eredità”, Massimo, diventa uno degli “affetti stabili” di Serena Bortone all’interno della striscia quotidiana di Rai 1 “è un”. Ecco quali sorprese sono in arrivo per la puntata del 16 febbraio.martedì 16 febbraio Massimo, il super campione del quiz di Flavio Insinna, “L’Eredità”, torna sul piccolo schermo. E lo fa all’interno di quella che ormai è diventata la sua seconda casa, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone “è un”.torna ”Massimo 5 minuti” Cosa ci racconterà Massimo? ...

TeresaBellanova : Si celebra oggi la #GiornatadelRicordo in memoria delle vittime delle #foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Una fer… - Giorgiolaporta : Io ricordo sempre che a inizio legislatura non nacque un #Governo #centrodestra+#M5S perché gli scienziati che oggi… - marcodimaio : Bankitalia, Corte dei Conti, Ufficio parlamentare di bilancio. Tutte le maggiori istituzioni economiche oggi certif… - gioseponti : @erretti42 Oggi è giorno pari, domani è un altro giorno. - RenzoCianchetti : RT @menegopiovan: C'è qualcosa di mediatico che valga la pena di essere analizzato oggi? Tutto è un puro artifizio narrativo, è creato in q… -