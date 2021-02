"Oddio, l'ho detta male". Casalino si tradisce dalla Gruber, l'incubo continua: futuro svelato, ecco dove ce lo ritroviamo (Di martedì 16 febbraio 2021) E adesso, Rocco Casalino che cosa farà? Si parla ovviamente anche di questo a Otto e Mezzo, nello studio di Lilli Gruber, nella puntata in onda su La7 lunedì 15 febbraio, quella in cui l'ospite d'onore era l'ormai ex portavoce del premier, Giuseppe Conte, fresco di stampa del suo libro dal titolo, appunto, Il Portavoce. dalla Gruber è Rocco-show. Casalino si spende in elogi sperticati per Conte, assicura che Conte "c'è e ci sarà", quasi una minaccia, invece nicchia e si imbarazza quando tirano in ballo il Grande Fratello, sua croce e delizia. Croce perché Rocco non tollera che se ne parli, delizia perché senza quello chissà cosa avrebbe fatto, per certo non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi. Dunque, il futuro di Rocco. "Si candiderà?", chiede Lilli la rossa a bruciapelo. "Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) E adesso, Roccoche cosa farà? Si parla ovviamente anche di questo a Otto e Mezzo, nello studio di Lilli, nella puntata in onda su La7 lunedì 15 febbraio, quella in cui l'ospite d'onore era l'ormai ex portavoce del premier, Giuseppe Conte, fresco di stampa del suo libro dal titolo, appunto, Il Portavoce.è Rocco-show.si spende in elogi sperticati per Conte, assicura che Conte "c'è e ci sarà", quasi una minaccia, invece nicchia e si imbarazza quando tirano in ballo il Grande Fratello, sua croce e delizia. Croce perché Rocco non tollera che se ne parli, delizia perché senza quello chissà cosa avrebbe fatto, per certo non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi. Dunque, ildi Rocco. "Si candiderà?", chiede Lilli la rossa a bruciapelo. "Per ...

