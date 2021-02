Nuovo lockdown | il caos delle riaperture

Leggi su chenews

(Di martedì 16 febbraio 2021) Era sembrata una piccola riapertura verso gli operatori del settore, era l’alba di un. Walter Ricciardi (Facebook)Domenica gli albergatorimontagne erano andati a dormire con grande fiducia, da lì a poche ore avrebbero riaperto le piste e la normalità sarebbe potuta tornare almeno ad essere immaginata. E invece no. Con ben quattro ore di anticipo sono stati avvisati che il governo aveva previsto una nuova chiusura. La giornata non è continuata meglio, a sentire alcuni esperti per combattere il virus, bisognerebbe proiettarsi ad un. Una minaccia che purtroppo non sortisce più alcun effetto. A Ventimiglia c’è stata l’invasione dei ristoranti anche da parte di cittadini francesi al confine, lo stesso è stato per le grandi città. LEGGI ANCHE ...