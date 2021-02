Nuovo fidanzato per Eugenie Bouchard, è uno sportivo: ecco di chi si tratta (FOTO) (Di martedì 16 febbraio 2021) Eugenie Bouchard ha una nuova fiamma. Si tratta del quarterback dei Pittsburgh Steelers Mason Rudolph. I due hanno confermato i gossip sulla loro frequentazione ed hanno trascorso insieme il giorno di San Valentino. La location scelta è stata da sogno: Los Cabos, in Messico, dove la coppia si è goduta la spiaggia ed ha trascorso del tempo insieme. Secondo quanto riportato da TMZ, i due hanno iniziato a frequentarsi in autunno. Di seguito alcune FOTO del Nuovo fidanzato della tennista canadese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mason Rudolph (@rudolph2mason) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mason Rudolph (@rudolph2mason) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021)ha una nuova fiamma. Sidel quarterback dei Pittsburgh Steelers Mason Rudolph. I due hanno confermato i gossip sulla loro frequentazione ed hanno trascorso insieme il giorno di San Valentino. La location scelta è stata da sogno: Los Cabos, in Messico, dove la coppia si è goduta la spiaggia ed ha trascorso del tempo insieme. Secondo quanto riportato da TMZ, i due hanno iniziato a frequentarsi in autunno. Di seguito alcunedeldella tennista canadese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mason Rudolph (@rudolph2mason) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mason Rudolph (@rudolph2mason) SportFace.

