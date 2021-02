Nuova variante Covid individuata a Napoli Sconosciuta in Italia

repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - Corriere : Covid: la variante inglese è anche più letale, nuova conferma - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, GRAZIE A RICERCA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA, ISOLATA NUOVA VARIANTE DEL VIRUS MAI DESCRITTA IN IT… - Maria15112786 : @Ire_Lica @alessiomagno1 @lucip1985 che ne pensate???? Variante partenopea??? Individuata a Napoli nuova variante de… - PinoSa54 : ????... acchiapp' tè.... ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova variante

Il governatore della Campania, commenta così, in una nota, l'individuazione a Napoli da parte di ricercatori di unadel Covid. 'Prosegue l'impegno della Regione Campania finalizzato ...Così il presidente della Regione V incenzo De Luca commenta la scoperta della' La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico Federiciano - spiega Nicola Normanno dell'..."Nuovi strumenti per individuare le varianti, ma si faccia presto con i vaccini" ...Quattro comuni in quattro diverse province sono state messe in zona rossa da Attilio Fontana per arginare la diffusione delle varianti.