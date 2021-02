Nuova McLaren subito in pista per il filming day (Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri la presentazione nella sede centrale di Woking, oggi è già in pista a sgranchirsi le... sospensioni. Parliamo della Nuova McLaren MCL35M che ha ufficialmente fatto il suo debutto sull'asfalto (... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri la presentazione nella sede centrale di Woking, oggi è già ina sgranchirsi le... sospensioni. Parliamo dellaMCL35M che ha ufficialmente fatto il suo debutto sull'asfalto (...

SkySportF1 : F1, nuova McLaren 2021: Norris-Ricciardo suonano e cantano alla presentazione. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, la nuova McLaren è rock: Norris e Ricciardo in... concerto. #SkyMotori #F1 #Formula1 - quattroruote : #F1, la #McLaren è la prima squadra a svelare la nuova monoposto. Ecco la nuova #MCL35M --> - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Formula 1, la nuova McLaren è rock: Norris e Ricciardo in... concerto. #SkyMotori #F1 #Formula1 - tortellinoF1 : RT @mult1formula: ???? IL PAPAYA RESTA MA LE DIMENSIONI SI RIDUCONO Lontani ma vicini, la nuova McLaren MCL35M presentata in un evento online… -