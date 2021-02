Nuova McLaren subito in pista per il filming day. Al volante Ricciardo

SkySportF1 : F1, nuova McLaren 2021: Norris-Ricciardo suonano e cantano alla presentazione. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, la nuova McLaren è rock: Norris e Ricciardo in... concerto. #SkyMotori #F1 #Formula1 - quattroruote : #F1, la #McLaren è la prima squadra a svelare la nuova monoposto. Ecco la nuova #MCL35M --> - uzapelloni : Ecco la nuova McLaren Mercedes: Ricciardo può davvero sognare il Mondiale? - sowmyasofia : MCL35M: scheda tecnica della nuova vettura McLaren -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova McLaren

Ieri la presentazione nella sede centrale di Woking, oggi è già in pista a sgranchirsi le... sospensioni. Parliamo dellaMCL35M che ha ufficialmente fatto il suo debutto sull'asfalto (bagnato) di Silverstone. Riprese video ? Nessun test naturalmente, quelli veri inizieranno tra il 12 e il 14 marzo in ...Sull'argomento però è intervenuto il diretto tecnico dellaJames Key che ieri, nel corso della presentazione dellaMCL35M, ha fatto chiarezza sulla questione affermando che il team di ...Il tuner tedesco tira fuori dal V12 52 CV e 33 Nm in più. Nel kit aerodinamico anche i cerchi Vossen disegnati nella galleria del vento ...E' stata svelata nella serata di ieri la nuova McLaren MCL35M. A Woking cambia la fornitura di motori passando dai Renault ai Mercedes.