“Notizie dal mondo” | western con Tom Hanks che inizia bene e finisce buonista

Roma, 16 feb – Notizie dal mondo di Paul Greengrass western del 2020 targato Netflix con protagonista Tom Hanks inizia un po' come Il Grinta (originale e remake) per poi morire buonista. Il modo in cui con una storia di centinaia di anni sta, in realtà, criticando – con un po' di ritardo – gli Usa trumpiani è evidente, scontato e nel complesso, un vero peccato … Notizie dal mondo, Hanks sudista "pentito" In Notizie dal mondo, il capitano Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) legge le Notizie in giro per gli Usa post guerra civile, in un'epoca in cui molti cittadini ancora non sanno leggere o, comunque, trovano nella lettura delle Notizie dai quotidiani un ...

