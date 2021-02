Norris e Ricciardo: la nuova coppia della McLaren (Di martedì 16 febbraio 2021) Norris e Ricciardo saranno i due piloti della scuderia McLaren per la stagione 2021 della Formula Uno. Una coppia inedita nel mondo dei motori che proverà a riconfermare (e migliorare) quanto fatto vedere da McLaren nella passata stagione di F1. MCL35M: scheda tecnica della nuova vettura McLaren Norris e Ricciardo: qual è l’obiettivo stagionale? Lando Norris e Daniel Ricciardo sono certamente due dei migliori piloti presenti nel circus della Formula Uno. Appartenenti ad una diversa generazione ma simili per il loro modo di approcciarsi al mondo del corse. Il pilota britannico, è pronto a disputare quella che sarà la sua terza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021)saranno i due pilotiscuderiaper la stagione 2021Formula Uno. Unainedita nel mondo dei motori che proverà a riconfermare (e migliorare) quanto fatto vedere danella passata stagione di F1. MCL35M: scheda tecnicavettura: qual è l’obiettivo stagionale? Landoe Danielsono certamente due dei migliori piloti presenti nel circusFormula Uno. Appartenenti ad una diversa generazione ma simili per il loro modo di approcciarsi al mondo del corse. Il pilota britannico, è pronto a disputare quella che sarà la sua terza ...

SkySportF1 : Mondiale F1 2021, svelata la McLaren MCL35M di Norris e Ricciardo. Ha il motore Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Vi piace la @McLarenF1 MCL35M di Norris e Ricciardo? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : McLaren, svelata la monoposto per il Mondiale di F1. Ricciardo e Norris in concerto! FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Formula 1, la nuova McLaren è rock: Norris e Ricciardo in... concerto. #SkyMotori #F1 #Formula1 - MoliPietro : Norris e Ricciardo: la nuova coppia della McLaren -