“Non si fa niente!”: la spassosa clip di René Ferretti che annuncia Boris 4 (Di martedì 16 febbraio 2021) Boris 4 è quasi realtà. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri tutto”, “smarmella”, “a Ca**o di cane”, “Cagna” sono pronti a tornare. L’attore Francesco Pannofino, protagonista di “Boris” nel ruolo del regista René Ferretti, ha annunciato (nel pieno stile del personaggio) la quarta stagione della celebre “fuori serie” italiana che andrà in onda in streaming prossimamente su Disney+. Ma chi formerà il cast di Boris 4? Tutti il cast delle prime tre stagioni dovrebbe essere confermato ad eccezione di Roberta Fiorentina, nella serie interpreta il ruolo di Itala, morta nel 2019. “Visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021)4 è quasi realtà. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, gli autori della famosa “fuori serie italiana” sono a lavoro per confezionare un prodotto all’altezza delle aspettative. I tormentoni “apri tutto”, “smarmella”, “a Ca**o di cane”, “Cagna” sono pronti a tornare. L’attore Francesco Pannofino, protagonista di “” nel ruolo del regista, hato (nel pieno stile del personaggio) la quarta stagione della celebre “fuori serie” italiana che andrà in onda in streaming prossimamente su Disney+. Ma chi formerà il cast di4? Tutti il cast delle prime tre stagioni dovrebbe essere confermato ad eccezione di Roberta Fiorentina, nella serie interpreta il ruolo di Itala, morta nel 2019. “Visto il successo disu Netflix pensiamo a una ...

