“Non possiamo crederci”. Covid, Gianluca muore a 54 anni: era sanissimo e forte (Di martedì 16 febbraio 2021) Non aveva patologie. Non fumava, non beveva alcolici, amava spesso correre lungo le strade del suo quartiere, il Paolo VI a nord di Taranto, e aiutare le persone in difficoltà o i cani liberi cui portava da mangiare. Parenti e amici non si capacitano della morte di Gianluca Mele. Addetto alla distribuzione dei pasti all’interno dell’acciaieria ex Ilva per conto della ditta Pellegrini, aveva 54 anni e a portarlo via, dopo oltre un mese dalla scoperta del contagio, è stato il Covid. Era stato ricoverato all’ospedale Moscati nel reparto di pneumologia, dove le sue condizioni erano però peggiorate tanto da costringerlo alla rianimazione, dove purtroppo non ce l’ha fatta, dopo aver lottato contro il virus per un’altra settimana. Lascia la moglie, Carmela, due figli, un ragazzo di 23 e una ragazza di 17 anni, e lo sgomento ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Non aveva patologie. Non fumava, non beveva alcolici, amava spesso correre lungo le strade del suo quartiere, il Paolo VI a nord di Taranto, e aiutare le persone in difficoltà o i cani liberi cui portava da mangiare. Parenti e amici non si capacitano della morte diMele. Addetto alla distribuzione dei pasti all’interno dell’acciaieria ex Ilva per conto della ditta Pellegrini, aveva 54e a portarlo via, dopo oltre un mese dalla scoperta del contagio, è stato il. Era stato ricoverato all’ospedale Moscati nel reparto di pneumologia, dove le sue condizioni erano però peggiorate tanto da costringerlo alla rianimazione, dove purtroppo non ce l’ha fatta, dopo aver lottato contro il virus per un’altra settimana. Lascia la moglie, Carmela, due figli, un ragazzo di 23 e una ragazza di 17, e lo sgomento ...

RobertoBurioni : Che i lockdown servano solo a guadagnare tempo mi pare ovvio; l'importante è usare bene il tempo guadagnato. In pri… - Giorgiolaporta : Quei retrogradi monarchici della #Catalogna hanno sfidato il #Covid pur di esercitare il loro diritto al voto. E no… - La7tv : #lariachetira Massimo #Galli: 'Il virus si muove sulle gambe delle persone, circola con le persone. Tutte le situaz… - i_toscani : @Alberto35274557 Speriamo, non ne possiamo più di questo freddo ?? - franco_guerci : RT @unerumego: @mgmaglie La loro colpa è relativa, la vera responsabilità ce l'ha la politica. I virologi non decretano. Quindi, mi scusi,… -