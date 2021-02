Non c'è due senza tre... straniero 40enne a rischio terza espulsione da Perugia (Di martedì 16 febbraio 2021) Due decreti di espulsione incassati nel giro di 14 anni, eppure è riuscito sempre ad evitare il ritorno in Patria. L'ultimo risale al settembre scorso con tanto di firma del Questore. Ma lo hanno ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 16 febbraio 2021) Due decreti diincassati nel giro di 14 anni, eppure è riuscito sempre ad evitare il ritorno in Patria. L'ultimo risale al settembre scorso con tanto di firma del Questore. Ma lo hanno ...

carlaruocco1 : Stesse misure a distanza di mesi, due Governi. Quando a decidere la chiusura era #Conte si sono scagliati tutti con… - matteosalvinimi : Solidarietà allo scrittore ebreo Marek Halter, aggredito in casa a Parigi da due persone incappucciate. Libertà, de… - romeoagresti : #Chiellini: “Arriviamo da un periodo positivo, la partita di sabato non ci scalfisce. Dobbiamo avere grande equilib… - kindaatoxiic : @windowsvll @iicarvsfalls ma non ti chiamavi chantal due minuti fa? - sarxrtn : twitta la foto del tuo kin e del tuo comfort character e poi tagga 10 moots che faranno lo stesso: non ne taggo 10… -