Non basterà la forza della reputazione personale di Mario Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Quanto vale la fiducia? È una domanda che ci siamo posti recentemente quando i fatidici “mercati” hanno festeggiato la notizia dell’affidamento a Mario Draghi del compito di formare un nuovo governo con una riduzione dello spread sui Buoni del Tesoro decennali italiani rispetto ai Bund tedeschi. forza della reputazione! A partire dal conferimento dell’incarico all’uomo del “whatever it takes” (la frase pronunciata dall’allora presidente della Banca Centrale Europea nell’annunciare di essere pronto ad adottare tutti i provvedimenti necessari in difesa dell’Euro durante la grande crisi) il differenziale si è ridotto di circa 25 punti, toccando livelli non più visti dal 2015: se la cosa durasse e si consolidasse ci sarebbe un minor esborso per interessi sul debito pubblico per le casse ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Quanto vale la fiducia? È una domanda che ci siamo posti recentemente quando i fatidici “mercati” hanno festeggiato la notizia dell’affidamento adel compito di formare un nuovo governo con una riduzione dello spread sui Buoni del Tesoro decennali italiani rispetto ai Bund tedeschi.! A partire dal conferimento dell’incarico all’uomo del “whatever it takes” (la frase pronunciata dall’allora presidenteBanca Centrale Europea nell’annunciare di essere pronto ad adottare tutti i provvedimenti necessari in difesa dell’Euro durante la grande crisi) il differenziale si è ridotto di circa 25 punti, toccando livelli non più visti dal 2015: se la cosa durasse e si consolidasse ci sarebbe un minor esborso per interessi sul debito pubblico per le casse ...

lauraboldrini : Grave che @pdnetwork non abbia indicato ministre. Le correnti schiacciano il protagonismo femminile e impediscono… - marcellone8 : RT @Cortez1958: Questo governo carnevalesco, sta già facendo danni. Il M5S è ancora in tempo nel mettere fine a questa pagliacciata prima a… - VicentePugliaAr : RT @Cortez1958: Questo governo carnevalesco, sta già facendo danni. Il M5S è ancora in tempo nel mettere fine a questa pagliacciata prima a… - Hazydavey38 : @F1Carcarla Eh non lo so. Ma aprono nuovi centri vaccinali quotidianamente, fa pensare che per ora personale ce ne… - LauraGio_75 : RT @Cortez1958: Questo governo carnevalesco, sta già facendo danni. Il M5S è ancora in tempo nel mettere fine a questa pagliacciata prima a… -

Ultime Notizie dalla rete : Non basterà Non basterà la forza della reputazione personale di Mario Draghi

Nel sondaggio Demos di dicembre 2020 la fiducia nelle istituzioni non superava il 58% degli italiani (riferita alla Presidenza della Repubblica considerata la più affidabile) ma in tanti casi era ...

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni per gli ottavi di finale (andata)

...comunque non hanno dimenticato il 4 - 0 inferto nel febbraio 2017) hanno avuto appena più fortuna dei francesi (che puntano a vendicare il 6 - 1 subito nella medesima occasione) : questo però basterà ...

Accordo Brexit, parla Ian Rankin: “L’intesa di Johnson forse non basterà a fermare l’indipendenza della Sc... La Repubblica Nel sondaggio Demos di dicembre 2020 la fiducia nelle istituzionisuperava il 58% degli italiani (riferita alla Presidenza della Repubblica considerata la più affidabile) ma in tanti casi era ......comunquehanno dimenticato il 4 - 0 inferto nel febbraio 2017) hanno avuto appena più fortuna dei francesi (che puntano a vendicare il 6 - 1 subito nella medesima occasione) : questo però...