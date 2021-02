“Noi Campani” incontra la Provincia: ospiti il presidente Di Maria e il capo staff Parente (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “L’intesa stabilita con il Comune di Benevento ha sicuramente facilitato la programmazione di iniziative e la nascita di progetti importanti per la crescita della città e per lo sviluppo dell’intero Sannio”. A dichiararlo Antonio Di Maria, presidente della Provincia di Benevento ospite, insieme al capo staff dell’ente Provinciale Renato Parente, dell’ultimo incontro organizzato dal Comitato Cittadino “Noi Campani”. “Abbiamo individuato e adottato, per la città di Benevento, una strategia ben precisa, mirata alla risoluzione di specifiche problematiche urbane. Faccio riferimento a due importanti interventi strutturali. Il primo, che ha previsto un finanziamento di 1 Milione e 200 Mila euro, andrà a risolvere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “L’intesa stabilita con il Comune di Benevento ha sicuramente facilitato la programmazione di iniziative e la nascita di progetti importanti per la crescita della città e per lo sviluppo dell’intero Sannio”. A dichiararlo Antonio Didelladi Benevento ospite, insieme aldell’entele Renato, dell’ultimo incontro organizzato dal Comitato Cittadino “Noi”. “Abbiamo individuato e adottato, per la città di Benevento, una strategia ben precisa, mirata alla risoluzione di specifiche problematiche urbane. Faccio riferimento a due importanti interventi strutturali. Il primo, che ha previsto un finanziamento di 1 Milione e 200 Mila euro, andrà a risolvere ...

