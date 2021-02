Nintendo ha annunciato che il 17 febbraio si terrà un nuovo Direct (Di martedì 16 febbraio 2021) Nintendo ha svelato tramite il suo profilo Twitter ufficiale che domani 17 febbraio si terrà finalmente un nuovo Nintendo Direct Attualmente ci sono davvero tanti progetti in sviluppo per Nintendo Switch, ma negli ultimi tempi la compagnia ne ha parlato davvero poco. Ci sono alcuni titoli, come ad esempio il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Bayonetta 3, di cui ormai non si sa più nulla da anni. Tutto questo silenzio sta facendo preoccupare molto i fan, ma forse presto le cose potrebbero cambiare. Nintendo ha infatti annunciato tramite il suo profilo Twitter ufficiale che domani 17 febbraio si terrà finalmente un nuovo Nintendo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 febbraio 2021)ha svelato tramite il suo profilo Twitter ufficiale che domani 17sifinalmente unAttualmente ci sono davvero tanti progetti in sviluppo perSwitch, ma negli ultimi tempi la compagnia ne ha parlato davvero poco. Ci sono alcuni titoli, come ad esempio il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Bayonetta 3, di cui ormai non si sa più nulla da anni. Tutto questo silenzio sta facendo preoccupare molto i fan, ma forse presto le cose potrebbero cambiare.ha infattitramite il suo profilo Twitter ufficiale che domani 17sifinalmente un...

