Nintendo Direct, annunciato un nuovo appuntamento dedicato ai titoli Switch disponibili e in arrivo (Di martedì 16 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Nintendo ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un nuovo Direct che verrà condiviso attraverso i suoi canali YouTube: non dovremo aspettare poi così tanto, dato che la diretta verrà condivisa tra pochissime ore. Alle 23:00 di domani, 17 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct della durata di circa 50 minuti con informazioni su titoli per Nintendo Switch già disponibili, come Super Smash Bros. Ultimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021. In questo modo saremo in grado di dare uno sguardo ai progetti futuri della società, oltre che ai contenuti che saranno disponibili sui giochi già pubblicati. La diretta sarà disponibile ...

