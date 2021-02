Nike ACG Spring 2021 | all’insegna della sostenibilità

(Di martedì 16 febbraio 2021)ACGpresenta la nuova collezione per la primavera. Si tratta di una linea di abbigliamento sportivo pensata per adattarsi a tutte le condizioni e, specialmente, alle temperature! Praticare la propria attività sportiva preferita godendo del comfort degli abiti. ACG in effetti indica “All conditions gear”, a prova di ogni condizione

Le migliori novità per gli appassionati delle vette Outdoor a impatto zero ScarpaMountain Fly Gore-Tex su SNKRS La nuova collezioneè realizzata per offrire soluzioni innovative a ...Accanto, c'è l'areaAdventure con la parete da arrampicata, mentre sul lato sinistro del parco ... Inoltre, per la costruzione dell'impianto sono stati usati materiali di recupero come ilGrind,...Nike ha presentato la nuova collezione Nike ACG per la Spring 2021 caratterizzata dai concetti di sostenibilità e versatilità.