Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti nuovo amore? Il bouquet di rose conferma il feeling (Di martedì 16 febbraio 2021) Entrambi molto giovani e sicuramente con tanta voglia d’innamorarsi, Nicolò Zaniolo, calciatore in erba di successo dell’As Roma e Chiara Nasti icona dei social, sembrano essere i nuovo protagonisti della cronaca rosa. A quanto pare fra i due vip c’è feeling, si stanno conoscendo e fra loro potrebbe nascere qualcosa d’importante anche se per il momento non sentono il bisogno di diChiararsi e di uscire allo scoperto. Certo è che gli indizi di un’attrazione ci sono tutti soprattutto perché sia Nicolò che l’influencer hanno condiviso delle storie sui social dove è provato che hanno trascorso il weekend a Roma insieme. Inoltre il calciatore avrebbe regalato alla giovane Nasti un bouquet di rose rosse ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Entrambi molto giovani e sicuramente con tanta voglia d’innamorarsi,, calciatore in erba di successo dell’As Roma eicona dei social, sembrano essere iprotagonisti della cronaca rosa. A quanto pare fra i due vip c’è, si stanno conoscendo e fra loro potrebbe nascere qualcosa d’importante anche se per il momento non sentono il bisogno di dirsi e di uscire allo scoperto. Certo è che gli indizi di un’attrazione ci sono tutti soprattutto perché siache l’influencer hanno condiviso delle storie sui social dove è provato che hanno trascorso il weekend a Roma insieme. Inoltre il calciatore avrebbe regalato alla giovaneundirosse ...

ChampionsLeague : ?? #OTD in 2019... ???? Nicolò Zaniolo = youngest Italian player to score 2 goals in a Champions League game ????… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: Nicolò Zaniolo diventa il calciatore italiano più giovane a segnare una doppietta in @ChampionsLeague… - LadyNews_ : #ChiaraNasti corteggiata dai calciatori #Neymar e #NicolòZaniolo - DonnaGlamour : Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: flirt in corso? Gli indizi social - VelvetMagIta : #NicolòZaniolo e #ChiaraNasti stanno insieme? L'influencer rompe finalmente il silenzio >>>… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zaniolo Zaniolo, Neymar o De Martino? Chiara Nasti in love: 'Sono molto felice'

Il calciatore del PSG Neymar fa pressing mandandole cuori social, il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo le avrebbe regalato rose rosse per San Valentino, a Stefano De Martino è stato attribuito un flirt con una influencer napoletana (e chi sarà mai?). Chiara Nasti è al centro del gossip ...

Chiara Nasti corteggiata dai calciatori Neymar e Nicolò Zaniolo

Chiara Nasti è molto corteggiata dai calciatori . In primis il campione Neymar e poi il fuoriclasse della Roma , Nicolò Zaniolo . L'ex naufraga vip dell' Isola dei famosi ha davvero l'imbarazzo della scelta. Nella rubrica 'Le Chicche di Gossip' del settimanale di Alfonso Signorini, Chi, si sottolinea che Neymar ...

Il calciatore del PSG Neymar fa pressing mandandole cuori social, il giocatore della Romale avrebbe regalato rose rosse per San Valentino, a Stefano De Martino è stato attribuito un flirt con una influencer napoletana (e chi sarà mai?). Chiara Nasti è al centro del gossip ...Chiara Nasti è molto corteggiata dai calciatori . In primis il campione Neymar e poi il fuoriclasse della Roma ,. L'ex naufraga vip dell' Isola dei famosi ha davvero l'imbarazzo della scelta. Nella rubrica 'Le Chicche di Gossip' del settimanale di Alfonso Signorini, Chi, si sottolinea che Neymar ...