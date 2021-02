Ngozi Okonjo-Iweala prima donna al Wto | orgoglio d' Africa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) Si è presentata alla stampa via Zoom, poiché le misure imposte per la pandemia non hanno permesso di celebrare fisicamente quello che è un evento storico. E proprio sulla pandemia,na a guidare il World Trade Organization (WTO), si è soffermata nel suo discorso. “Lo choc” provocato dal virus “ha creato una devastazione economica, questo è un momento di grande incertezza e di grandi sfide”, alle quali l’Organizzazione mondiale per il commercio non si tirerà indietro, ma dovrà “ammodernarsi, se vuole contribuire a superare questa pandemia e quelle che ci troveremo ad affrontare in futuro”. Nella sua agenda, quindi, non solo commercio e soliti affari, ma anche provare ad “agevolare la diffusione dei vaccini, contrastando le ...