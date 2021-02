Nexi | lancia bond convertibile da 1 miliardo | scadenza 2028

Leggi su quifinanza

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –annuncia l’avvio del collocamento di obbligazioni senior unsecured equity-linked conal. L’importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto del collocamento è pari a euro 1. Lo annuncia una nota della società di pagamenti precisando che “le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell’emittente subordinatamente all’approvazione di una delibera di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette obbligazioni”.I proventi derivanti dal collocamento – spiega la nota – saranno utilizzati per “finanziare parte dell’indebitamento di Nets in essere al momento della fusione comunicata al mercato il 15 novembre 2020 e/o per il perseguimento dell’attivita’ caratteristica ...