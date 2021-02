New Balance è il nuovo sponsor tecnico della Roma (Di martedì 16 febbraio 2021) Attraverso una nota ufficiale, la Roma ha comunicato di aver siglato un accordo con New Balance, che diventerà nuovo partner tecnico del club giallorosso. Il brand di abbigliamento sportivo sostituirà l’uscente Nike a partire dalla prossima stagione. Questa la nota che ha ufficializzato l’operazione: «L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con New L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) Attraverso una nota ufficiale, laha comunicato di aver siglato un accordo con New, che diventeràpartnerdel club giallorosso. Il brand di abbigliamento sportivo sostituirà l’uscente Nike a partire dalla prossima stagione. Questa la nota che ha ufficializzato l’operazione: «L’ASè lieta di annunciare una nuovaship con New L'articolo

asrsupporter : Io me svuoterò lo store New Balance, già lo so - fabiospes1 : RT @LAROMA24: Ufficiale l'accordo tra #NewBalance e #ASRoma. Il marchio sarà il nuovo Official Kit Supplier del Club a partire dal 2021-202… - cristianopeconi : RT @RedazioneFM: #Roma, #NewBalance è il nuovo sponsor tecnico - romaforever_it : UFFICIALE: New Balance nuovo Official Kit Supplier del Club Giallorosso a partire dal 2021-22… - cmdotcom : #Roma, UFFICIALE: addio Nike, è #NewBalance il nuovo sponsor tecnico. I dettagli -