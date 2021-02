“Nessuna emergenza”, via il coprifuoco in Olanda. Lo stabilisce il Tribunale internazionale dell’Aja (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Aja, 16 feb – Via il coprifuoco in Olanda, lo stabilisce il Tribunale internazionale dell’Aja, secondo cui la misura va revocata immediatamente perché nel Paese non v’è alcuna emergenza che lo giustifichi. Il coprifuoco era stato istituito nei Paesi Bassi in base a una legge che prevede che un gabinetto possa introdurre regole emergenziali senza coinvolgere il Senato e la Camera. Tuttavia, secondo quanto stabilito oggi dalla Corte, la decisione di istituire un coprifuoco è stata presa nonostante l’Olanda non fosse in una situazione di emergenza. Una sentenza che crea un precedente molto importante, vista il quadro delle misure anti-pandemia in Europa (a partire da quelle in Italia). Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Aja, 16 feb – Via ilin, loil, secondo cui la misura va revocata immediatamente perché nel Paese non v’è alcunache lo giustifichi. Ilera stato istituito nei Paesi Bassi in base a una legge che prevede che un gabinetto possa introdurre regole emergenziali senza coinvolgere il Senato e la Camera. Tuttavia, secondo quanto stabilito oggi dalla Corte, la decisione di istituire unè stata presa nonostante l’non fosse in una situazione di. Una sentenza che crea un precedente molto importante, vista il quadro delle misure anti-pandemia in Europa (a partire da quelle in Italia). Il ...

