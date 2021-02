Nei mesi peggiori della pandemia l’Italia ha registrato il 50% di morti in più rispetto agli anni precedenti

Leggi su open.online

(Di martedì 16 febbraio 2021) Arriva dai dati dell’Eurostat un’ulteriore conferma dell’impatto che ladi Coronavirus ha avuto sulla mortalità negli Stati membri dell’Unione europea. Secondo il rapporto pubblicato oggi, 16 febbraio, e relativo all’arco di tempo da marzo a novembre 2020, nei Paesi dell’Ue sono morte circa 450 mila persone in piùalla media dei quattronel medesimo periodo. In Italia, nei, la mortalità haun balzo di circa il 50%. Il picco di marzo in Italia Il primo picco a livello europeo è statonel mese di aprile (con un incremento del 25%), quindi i decessi sono tornati a scendere neidi maggio, giugno e luglio, per ...