NBA 2020/2021: Utah, 19 vittorie nelle ultime 20. Knicks da playoff, ok Nets e Warriors (Di martedì 16 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2020/2021. Philadelphia è vittima del 19esimo successo nelle ultime 20 di Utah, trascinata questa volta da 40 punti di Jordan Clarkson. Brooklyn supera Sacramento: Irving e Harden sopperiscono alla grande all’assenza di Durant. I Knicks, sesta forza ad Est, sembrano finalmente una squadra da playoff, anche grazie a Julius Randle (44): niente da fare per gli Hawks di Gallinari. Wall ko nella prima gara da ex a Washington. Steph Curry ne segna 36 con 7 triple nel successo sui Cavs, vincono infine Pacers e Clippers. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE Utah JAZZ-PHILADELPHIA 76ERS 134-123 Ogni notte tocca ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA. Philadelphia è vittima del 19esimo successo20 di, trascinata questa volta da 40 punti di Jordan Clarkson. Brooklyn supera Sacramento: Irving e Harden sopperiscono alla grande all’assenza di Durant. I, sesta forza ad Est, sembrano finalmente una squadra da, anche grazie a Julius Randle (44): niente da fare per gli Hawks di Gallinari. Wall ko nella prima gara da ex a Washington. Steph Curry ne segna 36 con 7 triple nel successo sui Cavs, vincono infine Pacers e Clippers. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCEJAZZ-PHILADELPHIA 76ERS 134-123 Ogni notte tocca ...

