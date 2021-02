Napoli, Lungomare affollato di ragazzini senza le mascherine (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo giorni di freddo il sole è tornato a riscaldare Napoli. La bella giornata, con la complicità del giorno di Carnevale e delle scuole chiuse, ha praticamente invitato i ragazzini ad invadere le strade e lo hanno fatto senza l’ausilio delle mascherine. Un fiume di giovanissimi, la maggior parte dei quali senza mascherine, si è riversato all’ora di pranzo sul Lungomare di Napoli, complici il sole e le temperature tornate miti, ma soprattutto le scuole rimaste chiuse come previsto dal calendario scolastico per martedì grasso. L’area era sorvegliata come al solito dalle forze dell’ordine, in numero però inferiore rispetto alla folla. Molti anche gli adulti che hanno pranzato nei ristoranti sul ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo giorni di freddo il sole è tornato a riscaldare. La bella giornata, con la complicità del giorno di Carnevale e delle scuole chiuse, ha praticamente invitato iad invadere le strade e lo hanno fattol’ausilio delle. Un fiume di giovanissimi, la maggior parte dei quali, si è riversato all’ora di pranzo suldi, complici il sole e le temperature tornate miti, ma soprattutto le scuole rimaste chiuse come previsto dal calendario scolastico per martedì grasso. L’area era sorvegliata come al solito dalle forze dell’ordine, in numero però inferiore rispetto alla folla. Molti anche gli adulti che hanno pranzato nei ristoranti sul ...

PupiZanetti96 : RT @tizianosmile1: Tweet di apprenzamento per la bellezza di Napoli e il suo lungomare. ??? #MinaSettembre - ilaria_nofasci : @Robuscem @Cartabellotta sicuramente andrà tutto male finché la gente si accalca durante il wk. O forse non hai vis… - Kaiser_Gu : @Saetta_McQueen @NASCARONFOX lascia stare, quando venne la Red Bull sul lungomare di Napoli portarono una F1 V10 ed… - ottochannel : Folla sul lungomare, caos e sanzioni a Napoli - rita_tor : RT @tizianosmile1: Tweet di apprenzamento per la bellezza di Napoli e il suo lungomare. ??? #MinaSettembre -